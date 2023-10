Poradna: Důchodový věk při nedostatečné době pojištění

Marie: Narodila jsem se v říjnu 1957 a vychovala jsem dvě děti, chybí mi necelých 10 let pojištění. Bylo mi řečeno, že do důchodu můžu až v 69 letech. Měla jse zdravotní problémy, v minulosti mi však byl odebrán částečný invalidní důchod. Teď celou rodinu musí živit manžel. Jak můžu danou situaci řešit?

Pro přiznání státního starobního důchodu musí být splněny zákonné podmínky, zejména musí žadatel o starobní důchod získat potřebnou minimální dobu pojištění. Bez získání alespoň minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod pobírán na účet. Potřebná doba pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu aktuálně činí 35 let.

Minimální dobu pojištění nelze snížit

Bohužel minimální doba pojištění nemůže být ani v individuálních případech nějak snížena. Jestliže jste nezískala potřebnou minimální dobu pojištění, potom Vám nemohl být k dosažení řádného důchodového věku přiznán řádný starobní důchod. Řádného důchodového věku jste dosáhla ve věku 60 let a 8 měsíců, tedy v roce 2018, přičemž v tomto roce bylo nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let.

Důchodový věk při nižší době pojištění

Žadatelé o starobní důchod, kteří nezískali potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let, mají nárok na starobní důchod dle § 29, odstavce 2) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., jestliže získali dobu pojištění v rozsahu alespoň 20 let a dosáhli věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1957 je 63 let a 8 měsíců, čili při splnění podmínky 20 let pojištění ve věku 68 let a 8 měsíců.

Dlouhodobé dopojištění

Dobu pojištění lze při splnění zákonných podmínek zpětně dopojistit, bez časového omezení je možné dopojistit evidenci na úřadu práce, která se již nezapočítává jako náhradní doba pojištění. V případě dopojištění dlouhého časového období se jedná o vysokou částku, v roce 2023 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění 2823 Kč.

Žádost o příspěvek na bydlení

Vaše situace skutečně není vůbec jednoduchá, rozhodně Vám doporučuji požádat o sociální dávky na místně příslušném úřadě práce, např. příspěvek na bydlení.

Petr Gola