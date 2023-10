Poradna: Předčasný důchod v listopadu a valorizace

10. října 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Dana: Bohužel můžu odejít do předčasného důchodu až v listopadu, podporu v nezaměstnanosti jsem vyčerpala v září, takže předčasný důchod je pro mě nutností. Jak to budu mít s valorizacemi, když odejdu do předčasného důchodu až v listopadu?