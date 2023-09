Poradna: Jaké je omezení podnikání v předdůchodu?

Petr: Chci odejít až do řádného důchodu, chci však vyčerpat našetřené peníze formou předdůchodu. Plánuji ale během předdůchodu pořád podnikat. Jaká příjmová pravidla platí pro podnikání v předdůchodu?

Během pobírání předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Předdůchodci nedostávají žádné finanční plnění od státu formou nějakého důchodu. Na předdůchodce se tedy nevztahuje žádné příjmové omezení jako na předčasné důchodce. Během pobírání předdůchodu můžete tedy podnikat a můžete mít libovolně vysoké příjmy z podnikání a tato skutečnost nebude mít žádný vliv na čerpaný předdůchod. Jako OSVČ tedy nebudete inkasem předdůchodu na svůj bankovní účet nijak legislativně příjmově zastropován.

Žádné daňové osvobození

Na druhou stranu samozřejmě platí, že příjemci předdůchodu nejsou automaticky daňově osvobozeni. Podnikající předdůchodci si musí plnit své zákonné daňové povinnosti ohledně platby daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění.

Pravidla pro předčasný důchod

Příjmová omezení platí pro výdělečně činné předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již mohou mít i předčasní důchodci libovolně vysoké příjmy. Podnikat lze i v předčasném důchodu, pokud je hrubý zisk při uplatňování ročního výdajového paušálu nebo vedení daňové evidence do limitu, např. při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při pobírání předčasného důchodu po celý rok 2023 musí být hrubý zisk do 96777 Kč.

Petr Gola