Poradna: Výchova dítěte bez svatby a vdovský důchod

Kateřina: Sestra žije se starším přítelem, se kterým vychovávají syna. Její přítel se však odmítá rozvést se svojí ženou a vzít si moji sestru. Měla by sestra vůbec nárok na vdovský důchod?

Vdovský důchod dle zákona o důchodovém pojištění náleží pouze po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí splnil zákonné podmínky. Po zemřelém příteli či druhovi nárok na vdovský důchod nevzniká, a to ani v případě společné výchovy nezletilého dítěte. Vaše sestře by za výše uvedených okolností nárok na vdovský důchod nevznikl. Její syn by však měl nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci.

Pouze rozvod by nestačil

Pro případný nárok na vdovský důchod je nutné uzavření manželství, pouze rozvod přítele Vaší sestry by tedy nestačil.

Délka manželství není rozhodující

Na doplnění uvádím, že pro nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi není rozhodující, jak dlouho manželství trvalo. Není stanovena žádná minimální délka trvání manželství a výši vdovského důchodu rovněž doba trvání manželství neovlivňuje.

