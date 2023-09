Poradna: Valorizace 360 Kč od příštího roku

Jaroslav: V televizi jsem viděl vyjádření ohledně zvýšení důchodu o 360 Kč od příštího roku. Odešel jsem v srpnu do předčasného důchodu. Zvýší se mi taky tak důchod nebo méně?

Zmíněná valorizace ve výši 360 Kč by měla proběhnout od 1. ledna 2024 a měla by být stejná pro všechny příjemce státního důchodce bez ohledu na to, zdali pobírají řádný či předčasný starobní důchod a jak vysoký důchod nyní mají, z tohoto důvodu:

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou, bez ohledu na další okolnosti. V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4 040 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění (tj. příjmech a době pojištění).

Automatický průběh valorizace

Lednová valorizace by měla proběhnout tak, že by se zvýšila právě pouze základní výměra důchodu, tedy všem příjemcům státního důchodu stejně. V korunovém vyjádření by si polepšili všichni příjemci státního důchodu stejně. Zákonná lednová valorizace opět proběhne automaticky, nebudete muset činit žádné kroky a důchod se Vám zvýší.

Petr Gola