Poradna: Vyčerpání podpory v nezaměstnanosti a evidence na ÚP v invalidním důchodu

Ludvík: Do starobního důchodu budu odcházet za necelý rok, nyní jsem v invalidním důchodu prvního stupně a za měsíc mi skončí podpora v nezaměstnanosti. Mám být i potom v evidenci na úřadu práce? Jak se hodnotí doba na úřadu práce pro starobní důchod?

14. září 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale i na získané době pojištění. Do doby pojištění se započítává období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění.

Náhradní dobou pojištění je pouze invalidní důchod III. stupně

Jako náhradní doba pojištění se započítává pouze doba invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně Vám dobu pojištění nezvyšuje. S ohledem na výpočet starobního důchodu je dobře, že jste během pobírání invalidního důchodu prvního stupně pracoval a evidoval se na úřadu práce.

Hodnocení evidence na úřadu práce pro důchod

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do věku 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Při výpočtu doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se započítává z 80 %.

Pomoc při hledání zaměstnání

Po případném vyčerpání evidence na úřadu práce (neznám detailně Váš průběh pojištění) jako náhradní doby pojištění záleží na Vašem rozhodnutí, díky evidenci na úřadu práce můžete třeba snadněji najít novou práci.

Petr Gola