Poradna: Jak mi péče o rodiče sníží důchod?

Ema: Za necelý rok odejdu do předčasného důchodu. Pečuji o své vážně nemocné rodiče, kteří nemohou být sami doba. Přijdu o hodně peněz kvůli péči?

31. srpna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky) a krácení za předčasnost.

Náhradní doby pojištění

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, ale i právě péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Podmínky započítání péče o rodiče

Jako náhradní doba pojištění se hodnotí péče o rodiče ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. Toto období se současně považuje za vyloučenou dobu pojištění, tj. období péče neovlivní výši osobního vyměřovacího základu.

Krácení u předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční předčasný důchod.

Petr Gola