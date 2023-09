Poradna: Důchodové rozhodnutí u předčasného důchodu

Richard: Mám zažádáno o přiznání předčasného důchodu po poradě s paní na OSSZ od 18. 7. 2023 kvůli krácení. Udělal jsem správně? Co červnová valorizace? Budu mít krácení ještě nižší, tedy po staru?

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Vzhledem k tomu, že píšete, že jste přesné datum konzultoval přímo na úřadě, tak předpokládám, že tato skutečnost byla při výběru datumu zohledněna.

Výpočet důchodu

Datum přiznání předčasného důchodu máte stanoven před účinností důchodové novely, která platí od 1. 10. 2023. Při výpočtu Vašeho předčasného starobního důchodu se tedy bude postupovat dle stávající legislativy, tedy po staru. Při výpočtu Vám bude zohledněna mimořádná červnová valorizace a krácení bude vypočteno ještě dle stávající situace, tj. nebude se na Vás vztahovat vyšší krácení, které bude platit až pro předčasné důchody přiznané od 1. 10. 2023.

Omezený výdělek

Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci, kteří pobírají předčasný důchod na účet, nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud by takový příjem měli, tak by nemohli současně pobírat předčasný důchod.

Petr Gola