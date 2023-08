Poradna: Jak to vlastně budu mít s důchodem?

Jiří: V prosinci jsem si přes portál podal žádost o důchod, v květnu potom osobně na OSSZ, ale s datem v září. Teď nevím, zdali jsem udělal dobře. Do řádného důchodu mám jít v roce 2025. Mám ale zdravotní problémy.

Bohužel z dotazu jednoznačně nevím, jak probíhala Vaše komunikace s příslušnou pracovnicí a rozhodná data.

Zajištění podmínek z roku 2022 = ideální řešení

Pokud jste si ještě zajistil podmínky roku 2022, které byly výhodnější než jsou nyní a v září 2023 dojde "pouze" k uvolnění výplaty předčasného důchodu, potom jste si zajistil ještě výhodný výpočet z roku 2022 (tj. započtení obou mimořádných valorizací z loňského roku) a výdělečnou činností do září zvýšil dobu pojištění a snížil krácení za předčasnost. Tímto způsobem se zajistila nejlepší výpočtová formule. Samozřejmě i v tomto případě je nutné počítat s krácením za předčasnost.

Již horší zákonné podmínky

V případě, že tomu tak nebylo, tak přiznání předčasného důchodu bez výplaty až po plánované účinnosti legislativních změn v září příliš nerozumím. V případě následného uvolnění předčasného důchodu (tedy zahájení výplaty předčasného důchodu) by již totiž platilo vyšší krácení za předčasnost a byla omezena valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Z tohoto důvodu se v praxi nyní volí přiznání předčasného důchodu bez výplaty ještě do konce prázdnin, tedy v srpnu.

Výpočet v roce 2025 není znám

Pokud chcete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku v roce 2025, potom jednoznačné porovnání přiznání předčasného důchodu bez výplaty v srpnu a jeho uvolnění v roce 2025 nebo přiznání řádného důchodu v roce 2025 nelze v tuto chvíli provést, neboť ještě nejsou ani známé potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 (budou známé na podzim 2023).

Závěrem

Jestliže nevíte, jaké jsou nakonec skutečné termíny, tak Vám doporučuji se osobně zastavit za příslušnou pracovnicí, se kterou jste v květnu komunikoval a vše si osobně vysvětlit a případně napravit.

Petr Gola