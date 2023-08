Poradna: Má si manžel požádat o předčasný důchod bez výplaty?

Vladěna: Manžel se narodil 20. 5. 1962 a odpracoval 42 let. Má si nyní v srpnu požádat o předčasný důchod bez výplaty a bude moci nadále normálně pracovat? Není lepší vyplnění formuláře uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění? Jak je to s oznamovacími povinnostmi?

Váš manžel se narodil v roce 1962, takže jeho řádný důchodový věk je 64 let a 6 měsíců. Do předčasného důchodu mohl Váš manžel odejít nejdříve v 60 letech a do konce prázdnin si tedy může požádat o předčasný důchod s výplatou i o předčasný důchod bez výplaty. Nutné je mít důchod přiznaný nyní v srpnu před legislativními změnami.

Získání času na rozhodnutí

"Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění" není žádostí o důchod, pouze se získává čas 6 měsíců, během kterých je možné si vybrat termín přiznání důchodu dle vlastního uvážení, dokonce je možné si během šesti měsíců o důchod vůbec nepožádat. Uvedená možnost se využívá v případě, že ještě není známá nejbližší možná výpočtová formule pro příští období, aby se získal čas na jednoznačné finanční porovnání dvou důchodových termínů.

Výdělek v předčasném důchodu bez výplaty

V případě přiznání předčasného důchodu bez výplaty je možné pracovat za stejných podmínek jako dříve, neboť se nepobírá žádný důchod na účet. V předčasném důchodu bez výplaty je možné mít libovolný příjem a ze mzdy se klasicky platí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Výdělečnou činností se následně zvyšuje doba pojištění a snižuje krácení za předčasnost. Uvolněný důchod je následně vyšší. V případě přiznání předčasného důchodu bez výplaty nyní v srpnu se "zafixují" aktuálně platné legislativní podmínky a výpočtová formule.

Povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají povinnost oznamovat ČSSZ zaměstnání předčasného důchodu s výplatou, neboť během výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na sociálním pojištění nenáleží výplata předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci bez výplaty na účet ještě žádný důchod nedostávají, tak zaměstnavatelé tuto skutečnost ČSSZ neoznamují.

Petr Gola