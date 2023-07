Poradna: Nízký zisk z podnikání a pobírání důchodu

Valerie: Rozhoduji se mezi předčasným důchodem s výplatou a předčasným důchodem bez výplaty. Během daného období chci být OSVČ, ale zisk budu mít nízký. Co bude pro mě výhodnější?

V případě, že hrubý zisk (tj. příjem – výdaj) budete mít nízký a do limitu pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, potom si zkuste propočítat, zdali není výhodnější již pobírat předčasný důchod na účet. Tímto způsobem byste totiž získala určitý "finanční náskok", neboť byste sice pobírala nižší důchod, ale začala ho dostávat na účet dříve.

Případně později přiznaný vyšší důchod by tento "finanční náskok" postupně smazával. V závislosti na vstupních údajích se v praxi může tento "finanční náskok" smazávat poměrně dlouho. Výpočet předčasného důchodu do legislativních změn je navíc výhodnější než tomu bude po jejich účinnosti.

Pokud byste tak učinila, tak je nutné si pohlídat, ať máte hrubý zisk z vedlejší činnosti do limitu pro neplacení. Předčasní důchodci totiž mohou současně pobírat předčasný důchod na účet a aktivní příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, pokud z takového příjmu nevzniká povinnost platit sociální pojištění.

Současný příjem z brigády a z podnikání

Navíc k výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu pro neplacení sociálního pojištění byste si mohla přivydělávat např. i na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. Dle aktuálně platné legislativy dokonce pro více zaměstnavatelů současně (zde se však bohužel rovněž plánují změny, aby to bylo možné pouze pro jednoho zaměstnavatele). Když je hrubá odměna z DPP do limitu, tak se z ní rovněž neplatí sociální pojištění. Předčasní důchodci pobírající předčasný důchod na účet mohou přitom mít současně více příjmů, ze kterých se neplatí sociální pojištění.

