Poradna: Změkčení zákona u předčasného důchodu

Narodila jste se v roce 1964 a vychovala jste dvě děti, dle aktuálně platné legislativy je Váš řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. V legislativním procesu jsou však zákonné změny, které mají umožnit odchod do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud tyto změny úspěšně projdou legislativním procesem, potom nebudete moci v 60 letech do předčasného důchodu odejít. Bude však záviset na konečné verzi zákonných změn a jejich konečné účinnosti, v tuto chvíli není nic definitivně schválené.

U předčasného důchodu nejsou výjimky pro dřívější odchod

Bohužel žádné "změkčení" podmínek u předčasného důchodu není. Bez dosažení minimálního zákonného věku pro možnost odchodu do předčasného důchodu nelze do předčasného důchodu odejít. O předčasný důchod (stejně jako o řádný starobní důchod) je možné žádat 4 měsíce dopředu. Pro výpočet předčasného důchodu je však rozhodující datum přiznání předčasného důchodu a nikoli datum podání žádosti o předčasný důchod.

Vyšší krácení u předčasného důchodu

Na doplnění uvádím, že zákonné změny počítají s vyšším krácením u předčasného důchodu. V případě odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu bude nutné počítat se značně nižším měsíčním důchodem než by tomu bylo při výkonu výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší bude krácení.

Petr Gola