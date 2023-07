Poradna: Plánovaný odchod do předčasného důchodu v invalidním důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se přitom sociální pojištění vždy odvádí, i když se pracuje např. 4 hodiny denně. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádná omezení ohledně výdělku.

Předčasný důchod s výplatou

Vzhledem k tomu, že pobíráte invalidní důchod prvního stupně a současně pracujete na zkrácený úvazek, potom předčasný důchod s výplatou by Vám životní úroveň pravděpodobně nezvýšil a současně by byl tento předčasný důchod trvale krácený. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, takže při volbě odchodu do předčasného důchodu v druhé polovině srpna 2023 by bylo provedeno krácení za 4 × započatých 90 kalendářních dní, což už není tolik významné jako při odchodu do předčasného důchodu výrazně dříve.

Předčasný důchod bez výplaty

V případě, že zvolíte předčasný důchod bez výplaty s datem přiznání ještě před legislativními změnami, tj. do konce prázdnin (účinnost legislativních změn je plánovaná od září, záleží však na legislativním procesu), potom budete mít "zafixován" aktuální výpočet a následnou výdělečnou činností si budete snižovat krácení za předčasnost a zvyšovat dobu pojištění.

V případě, že následně budete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak na tom zjednodušeně řečeno budete jako byste žádal o řádný starobní důchod, ale se zachováním aktuální výpočtové formule. Jednoznačně porovnat volbu předčasného důchodu bez výplaty před legislativními změnami s výpočtem starobního důchodu až v roce 2024 nelze nyní provést, neboť potřebné parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 budou k dispozici koncem září, nicméně aktuální výpočet je příznivý (v roce 2022 byl však ještě příznivější).

Petr Gola