Poradna: Uvažování o předčasném důchodu bez výplaty

Adam: Uvažuji o předčasném důchodu bez výplaty, těžko se v tom orientuji. Do řádného důchodu bych měl jít v listopadu 2024. V zaměstnání však zatím končit nechci. Jak by to bylo, kdybych si požádal o předčasný důchod bez výplaty? Jaká platí pravidla?

Při odchodu do předčasného důchodu bez výplaty ještě do případné účinnosti legislativních změn byste si "zafixoval" aktuální výpočtovou formuli důchodu, tedy dle stávajících pravidel, náležela by Vám tedy i mimořádná červnová valorizace. Účinnost změn má být pravděpodobně od září, záleží však na průběhu legislativního procesu. Výdělečnou činností během předčasného důchodu bez výplaty, ze které by bylo odváděno sociální pojištění, byste si zvyšoval dobu pojištění a "smazával" krácení za předčasnost.

Výpočet důchodu v roce 2024 není zatím znám

Potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 nejsou v tuto chvíli známé (budou k dispozici pravděpodobně v září), proto v tuto chvíli nelze provést jednoznačné finanční porovnání mezi roky 2024 a 2023. Nicméně aktuální výpočtová formule je výhodná. V roce 2022 však byla výpočtová formule starobního důchodu ještě výhodnější než je tomu nyní v roce 2023.

Předčasný důchod s výplatou

V případě, že byste nakonec uvažoval o předčasném důchodu s výplatou, tak v takovém případě je situace jednodušší, neboť výpočet předčasného důchodu s výplatou dle stávající legislativy, tj. do případné účinnosti zákonných změn, je výhodnější, než tomu bude po účinnosti zákonných změn. "Nová legislativa" totiž počítá s vyšším krácením za předčasnost, s omezením valorizace předčasných důchodů až do dosažení řádného důchodového věku, nutností získat vyšší dobu pojištění nebo s možností odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Petr Gola