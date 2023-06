Poradna: Mohu jít nejdříve do předdůchodu a potom předčasného důchodu?

Předdůchod je možné čerpat nejdříve 5 let před řádným důchodovém věkem muže stejného ročníku narození, předdůchod tedy můžete od 60 let pobírat, pokud máte dostatečně vysoké vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Měsíční částka předdůchodu, aby vznikl nárok na všechny legislativní výhody (tj. např. že budete státní pojištěnec pro účely placení zdravotního pojištění, že se bude doba předdůchodu počítat jako vyloučená doba pojištění pro výpočet starobního důchodu…), musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Předdůchod se musí pobírat minimálně dva roky.

Kdy do předčasného důchodu?

Předčasný důchod můžete začít pobírat nejdříve při dosažení zákonného věku. Pokud projdou úspěšně legislativním procesem zákonné změny, tak bude možné od účinnosti změn (pravděpodobně od září, možná později v závislosti na průběhu legislativního procesu) odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do případné účinnosti změn mohou muži nyní odcházet nejdříve do předčasného důchodu v 60 letech (mají důchodový věk vyšší než 63 let).

Souběh předdůchodu a předčasného důchodu

Vzhledem k tomu, že v předdůchodu jsou čerpány vlastní peníze a předčasný důchod vyplácí stát, tak je možné současně pobírat předdůchod i předčasný důchod.

Závěrem

Můžete od šedesáti let čerpat předdůchod a následně začít čerpat předčasný důchod. Dokonce mohou být v některých měsících nebo letech výplaty předdůchodu a předčasného důchodu současně.

Petr Gola