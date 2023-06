Poradna: Podání žádosti o důchod do 6 měsíců od uplatnění nároku

Aleš: Chci si uplatnit nárok na dávku důchodového pojištění. Když si požádám o předčasný důchod do šesti měsíců, budou pro mě platit podmínky pro výpočet ještě před změnami?

27. června 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Když to zjednoduším, tak vyplnění a podání formuláře "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění" prodlužuje čas se rozhodnout, kdy přesně do důchodu odejít, o šest měsíců. Vyplnění tohoto formuláře není podáním žádosti o důchod, to budete muset v této lhůtě učinit nebo žádost nepodáte.

Pokud si tedy podáte "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění" nyní před plánovanou účinností legislativních změn, tak si budete moci požádat o předčasný důchod nejdříve k datu podání "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění" tedy před účinností změn, to znamená, že by se Vám předčasný důchod vypočítal dle stávajících pravidel. Dokonce však budete mít na výběr, zdali vůbec o důchod žádat, neboť vyplnění tohoto formuláře není podáním žádosti o důchod.

Petr Gola