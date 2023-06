Poradna: Nezaměstnanost a vdovský důchod

Bohužel měsíční částka pozůstalostních důchodů se mění pouze z důvodu mimořádné valorizace nebo řádné valorizace. Případná negativní změna příjmových nebo majetkových poměrů nemá bohužel žádný vliv na vyplácený vdovský důchod nebo sirotčí důchod. Ani z důvodu Vaší dočasné nezaměstnanosti se Vám tedy nezvýší Váš vdovský důchod a dětem sirotčí důchod.

Dávky státní sociální podpory

Samozřejmě by pro Vás bylo nejlepší si co nejrychleji najít nové pracovní uplatnění na trhu práce. V případě, že byste nemohla nové zaměstnání najít, tak může být pro Vás pomocí podání žádosti o příspěvek na bydlení či jiné dávky. Pro přiznání příslušné dávky by se hodnotila Vaše konkrétní příjmová situace.

Délka nároku na podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí pouze po omezenou dobu. Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let potom ve věku 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet maximálně po dobu 11 měsíců.

Petr Gola