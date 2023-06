Poradna: Žádost o důchod, evidence na úřadu práce a předdůchod

6. června 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Marcela: Chci jít co nejdříve do předčasného důchodu. Mohu o něj požádat již teď, tedy 5 měsíců před požadovaným datem? Když si požádám o předčasný důchod bez výplaty, mohu být na úřadu práce? Jak by mi to zvýšilo důchod? Mohu v takovém případě odejít do předdůchodu a zvýšilo mi to starobní důchod?