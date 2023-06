Poradna: Jak to bude s mým předdůchodem?

Anna: Mám zjištěno, že do předdůchodu mohu odejít v září 2025. Nyní všude čtu, jak se budou zpřísňovat podmínky ohledně předčasného důchodu, že bude nutné odpracovat 40 let apod. Změní se i podmínky předdůchodu?

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod nevyplácí stát a předdůchodu se prozatím netýkají plánované legislativní změny, které budou měnit ustanovení upravující státní starobní důchody.

Informace o předdůchodu

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození, ve Vašem případě tedy v 60 letech. Pro využití všech legislativních výhod předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy a předdůchod se musí vyplácet alespoň dva roky. Pro možnost čerpání předdůchodu ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je nutné, aby doba spoření trvala alespoň 60 měsíců (5 let). Pro čerpání předdůchodu se potřebná doba pojištění nesleduje.

Možný souběh s předčasným důchodem

Vzhledem k tomu, že v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze, tak je možný i souběh předčasného důchodu a předdůchodu.

Budoucí zákonné změny nelze vyloučit

I legislativa upravující čerpání předdůchodu samozřejmě může v budoucnu projít změnami.

Petr Gola