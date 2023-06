Poradna: Předčasný důchod bez výplaty a invalidní důchod

11. června 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Během předčasného důchodu bez výplaty lze pobírat invalidní důchod prvního stupně. Pořád se totiž pobírá pouze jeden státní důchod.

Plánované legislativní změny

Jednoznačné finanční propočty v roce 2023 s rokem 2024 nelzou nyní v červnu provést, protože ještě není známá ani výpočtová formule starobního důchodu v roce 2024. Potřebné parametry budou známé pravděpodobně v září.

Vzhledem k tomu, že se aktuálně plánují legislativní změny, které mají omezit atraktivitu předčasných důchodů – tj. zvýšení krácení za předčasnost, omezení valorizace až do dosažení řádného důchodového věku, možnost odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž účinnost těchto změn by měla být v případě úspěšného legislativního procesu od září letošního roku, tak se bude většina žadatelů o předčasný důchod muset rozhodnout ještě bez konkrétního porovnání s rokem 2024 a dalšími roky.

Na dolnění uvádím, že na všechny státní důchody přiznané během roku 2023 se vztahuje mimořádná valorizace z června letošního roku, kdy se procentní výměra zvýšila o 2,3 % a 400 Kč.

Zkrácený úvazek a pojistné

Vzhledem k tomu, že ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění, tak si výdělečnou činností během předčasného důchodu bez výplaty zvýšíte dobu pojištění a snížíte krácení za předčasnost.

Petr Gola