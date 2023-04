Poradna: Výpočet osobního vyměřovacího základu

Radovan: Kde najdu osobní vyměřovací základ, když plánuji odejít do předčasného důchodu přesně o rok? Bude krácení jenom 0,9 %?

26. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, kdy se dřívější příjmy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022.

Osobní vyměřovací základ si lze vypočítat v naší kalkulačce, viz:

Kalkulačka osobního vyměřovacího základu

Krácení za rok předčasnosti

Když odejdete do předčasného důchodu s výplatou přesně o rok dříve, potom je krácení výpočtového základu za 5 × započatých 90 kalendářních dní. Ve Vašem případě tedy 4,8 % (4 × 0,9 % + 1 × 1,2 %). Výhodnější je odejít do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, kdy by bylo krácení za 4 × započatých 90 kalendářních dní. Aktuálně se však připravují legislativní změny, kde se počítá s vyšším krácením za předčasnost, doporučuji Vám tedy sledovat aktuální legislativní vývoj.

Krácení z výpočtového základu

Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu a nikoliv až z vypočteného důchodu, krácení je vyšší, než se na první pohled zdá. Výpočtovým základem je redukovaný osobní vyměřovací základ a částka výpočtového základu je vyšší než celkově vypočítaný starobní důchod.

Pro porovnání vybraných variant můžete použít naši kalkulačku, viz:

Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola