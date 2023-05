Poradna: Platí důchodový věk 60 let i pro mě?

Milena: Chtěla bych se zeptat, jestli můžu v 60 letech odejít do předčasného důchodu. Narodila jsem se 17. 2. 1966 a vychovala dvě děti. Mám zdravotní problémy a jsem často nemocná. Dobu pojištění splňuji.

10. května 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1966 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk dle aktuálně platné legislativy 65 let. Dle aktuálně platné legislativy je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.

Nutnost sledování chystaných zákonných změn

Věku 60 let však dosáhnete až 17. 2. 2026 a nyní se plánují legislativní změny u státních důchodů, přičemž jednou z plánovaných změn je i omezení možnosti odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Definitivně k dnešnímu dni ještě žádné změny neprošly legislativním procesem a v mezidobí mohou zákonné návrhy doznat změn. Doporučuji Vám tedy sledovat aktuální legislativní vývoj, např. na našich stránkách se případným důchodovým změnám budeme věnovat.

Počítejte s nižším důchodem

Předčasný důchod je trvale krácený, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Občané, kteří odejdou do předčasného důchodu v nejdřívější možný termín, by tedy měli počítat se značným krácením za předčasnost. Před odchodem do předčasného důchodu je tedy vhodné si předem alespoň orientačně vypočítat očekávanou měsíční částku starobního důchodu a s touto částkou počítat při rodinném finančním plánování.

Petr Gola