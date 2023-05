Poradna: Jaké mám možnosti ohledně předčasného důchodu

Protože jste se narodila v roce 1963 a vychovala jednoho syna, tak je dle přílohy zákona č. 155/1995 Sb. Váš řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců. Do řádného starobního důchodu můžete nejdříve odejít 25. 7. 2028. Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.

Důchodové plány

Aktuálně se však plánují legislativní změny, přičemž jednou z plánovaných změn je omezení možnosti odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V tuto chvíli však ještě žádné změny neprošly úspěšně legislativním procesem a je nutné sledovat aktuální legislativní vývoj, např. na našich webových stránkách, kde se budeme vývoji důchodové legislativy věnovat.

Důchodový termín

Kdy je pro Vás nejvhodnější termín odchodu do důchodu, to závisí na celé řadě faktorů (na Vaší celkové finanční situaci, možnosti výkonu práce odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu, zdali si chcete přivydělat na některou z pracovních dohod…). Neexistuje univerzální termín odchodu do důchodu, každý žadatel se nachází v jiné životní situaci a je potřeba porovnávat nejenom finanční dopad, ale i zdravotní a rodinnou situaci. Z jednoho úhlu pohledu může být pro Vás nejlepší odejít do předčasného důchodu s výplatou, z jiného úhlu pohledu do předčasného důchodu s odleženou výplatou.

Orientační výpočty předčasného důchodu

Osobně Vám doporučuji při volbě termínu odchodu do důchodu zohlednit i očekávanou částku starobního důchodu. Výpočet předčasného důchodu si můžete provést v naší kalkulačce:

Kalkulačka předčasného důchodu

Jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti?

Na doplnění uvádím, že občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců.

Petr Gola