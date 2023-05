Poradna: Příspěvek na péči o syna a starobní důchod

Vlasta: Od roku 2010 pečuji o syna, který je ve třetím stupni závislosti. Jsem narozená v roce 1965. Jak se mi bude vypočítávat důchod? Mimo péči o syna mám odpracováno cca 24 let.

Protože jste se narodila v roce 1965 a vychovala jste jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk 65 let. Do řádného starobního důchodu budete tedy moci odejít dle aktuálně platné legislativy v roce 2030.

Na čem závisí měsíční důchod?

Měsíční částka starobního důchodu bude záviset na rozhodných příjmech a získané době pojištění.

Náhradní doby pojištění

Do doby pojištění se Vám budou započítávat nejenom roky, kdy jste z příjmu odváděla sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Péče o závislou osobu

Péče o závislou osobu splňuje podmínky náhradní doby pojištění při osobní péči o dítě mladší 10 let ve stupni I až IV závislosti. Jako náhradní doba pojištění formou péče o závislou osobu se započítává i doba péče o osobu jakkoliv starou, která je závislá na péči jiné osobu ve stupni II, III nebo IV, pokud spolu žijí ve společné domácnosti, u osoby blízké se však podmínka domácnosti nevyžaduje.

Závěrem

Z výše uvedeného se Vám do doby pojištění k odpracovaným rokům bude počítat péče o závislého syna a další náhradní doby pojištění. Pokud uvažujete o předčasném důchodu, tak Vám doporučuji sledovat legislativní vývoj, neboť plánované změny počítají se změnami u předčasných důchodů. Na našich webových stránkách se změnám budeme věnovat.

Petr Gola