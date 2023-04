Poradna: Studovala jsem do 28 let, jaký budu mít důchod?

V dotazu nepíšete, kdy jste se narodila. Nevím tedy, kdy dosáhnete řádného důchodového věku. Dle aktuálně platné legislativy závisí měsíční částka starobního důchodu na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky).

Do doby pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění se započítává i péče o dítě do 4 let věku a studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu. Jako náhradní doba pojištění se započítává i doba studia před rokem 2010 po 18roce studia, maximálně však v rozsahu 6 let.

Osobní vyměřovací základ

Dle aktuálně platné legislativy platí, že osobní vyměřovací základ se vypočítává z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se započítávají rozhodné příjmy v letech 1986 až 2022.

Závěrem

Vzhledem k nedostatku potřebných údajů Vám nejsem schopen říci, jaký budete mít starobní důchod. Nicméně péče o děti se Vám bude započítávat do doby pojištění a v zákonném rozsahu se Vám bude hodnotit i doba studia.

Petr Gola