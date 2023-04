Poradna: Jak moc se mi sníží vdovský důchod?

8. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Lenka: Po zemřelém manželovi mám vdovský důchod, chci odejít co nejdříve do předčasného důchodu. Prý se mi sníží vdovský důchod. O kolik? A když odejdu až do řádného důchodu v říjnu letošního roku, jak to bude?