Poradna: Podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává dle § 13, odstavce 2) daňového řádu na místně příslušném finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Daňovou povinnost lze splnit i elektronicky, např. využitím portálu finanční správy MOJE DANĚ.

Daňové přiznání se podává jenom jednou

Na doplnění uvádím, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se vyplňuje pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností. Do konce ledna 2023 podávají daňové přiznání občané, kteří nabyli nemovitost v roce 2022, ať už nemovitosti koupili, zdědili nebo obdrželi darem. Finanční správa pro další roky zasílá poštovní poukázku k úhradě této daně.

Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 platí majitelé zapsaní v katastru nemovitosti k 1. lednu 2023. Daň z nemovitých věcí se platí do konce května pro celý rok 2023. V případě, že je roční daňová povinnost vyšší než 5000 Kč, tak lze daň z nemovitých věcí zaplatit ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu. Případná změna majitele nemovitosti během roku nemá na výši daňové povinnosti vliv.

