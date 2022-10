Poradna: Snížení úvazku v předdůchodovém věku

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a na výši průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě. Do doby pojištění se přitom hodnotí práce na plný úvazek nebo zkrácený úvazek stejně. Z důvodu snížení pracovního úvazku se Vám tedy doba pojištění nezkrátí.

Rozhodné období

Osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) se při výpočtu starobního důchodu počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Hodnotí se tedy dlouhé období. Tři roky práce na zkrácený úvazek za nižší mzdu než v předcházejících letech Vám tedy sníží osobní vyměřovací základ méně, než by se na první pohled mohlo zdát.

Závěrem

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu bude pro Vás lepší pracovat na zkrácený úvazek a odejít až do řádného starobního důchodu než volit odchod do předčasného důchodu. Ideální z pohledu aktuální finanční situace i budoucího důchodu by pro Vás bylo nejlepší najít si novou práci za stejné nebo vyšší finanční ohodnocení než máte nyní. Pokud však upřednostňujete raději práci u stávajícího zaměstnavatele na zkrácený úvazek, tak z důchodového pohledu je to pro Vás výhodnější než předčasný důchod.

Petr Gola