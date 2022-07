V Česku je nejnižší míra nezaměstnanosti ze všech zemí EU

11. července 2022 přečtete do minuty

Pro účely statistik publikovaných Eurostatem je za nezaměstnaného považován člověk, který je bez zaměstnání, ve věku od 15 do 74 let, v předchozích čtyřech týdnech aktivně hledal práci a je schopný nastoupit do zaměstnání v následujících dvou týdnech.

Nezaměstnanost pod úrovní 3 %

Podle Eurostatu (Pressemitteilung Nr. 72/2022 ze dne 30. června 2022) byla v květnu 2022 nezaměstnanost nižší než 3 % ve třech zemích Evropské unie. Vůbec nejnižší nezaměstnanost byla v Česku (2,5 %), na stříbrné a bronzové pozici v této statistice se pak umístili naši sousedé Polsko (2,7 %) a Německo (2,8 %). Nízká míra nezaměstnanosti je pro stát všeobecně výhodná, neboť zvyšuje daňový výnos a zároveň snižuje objem vyplácených sociálních dávek. Nízká nezaměstnanost tedy podporuje ekonomický rozvoj.

Kde je nezaměstnanost vyšší než evropský průměr?

Naopak vysoká míra nezaměstnanosti má na ekonomiku dané země negativní dopady, proto státy s vysokou nezaměstnaností podnikají kroky, kterými se snaží nezaměstnanost snížit. Vyšší nezaměstnanost než souhrnná nezaměstnanost v EU (6,1 %) je v osmi členských zemích, a sice ve Španělsku (13,1 %), Řecku (12,7 %), Itálii (8,1 %), Švédsku (7,7 %), Francii (7,2 %), Lotyšsku (6,5 %), Finsku (6,3 %) a na Slovensku (6,2 %).

Nezaměstnanost mladých do 25 let

Nezaměstnanost mladých je obecně vyšší než celková nezaměstnanost, v celé EU dosahuje hodnoty 13,3 %, přitom ani v jedné členské zemi není nižší než průměrná míra nezaměstnanosti (konkrétně v České republice je oproti celkové míře nezaměstnanosti více než dvojnásobná, přesně 6,4 %). Zaměstnanost mladých, jejichž pozice na trhu práce není jednoduchá, přitom hraje v sociální politice významnou roli.

Petr Gola