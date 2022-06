Poradna: Prodej nemovitosti a pojištění vkladů

13. června 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Peníze na bankovních účtech jsou chráněny formou pojištění – tzv. Garanční systém. V případě ekonomických problémů banky, u které má klient peníze uloženy, tak dostane své peníze zpět po splnění potřebné administrativy, ale do částky 100 tisíc euro. Stejný limit platí pro příjmy ze zaměstnání nebo prodeje nemovitosti.

Související Státní podpora doplňkového penzijního spoření

Dva účtu u jedné banky

V případě dvou účtů u stejné banky se pro účely maximální možné náhrady zůstatky na obou účtech sčítají a maximálně lze obdržet právě 100 tisíc euro. Jestliže účet má více spolumajitelů, potom se pro účely výplaty náhrady vkladů má za to, že podíly těchto spolumajitelů jsou shodné.

Limit se posuzuje individuálně

Příslušný limit pro pojištění vkladů se vztahuje na jeden účet u konkrétní banky. To v praxi znamená, že případně je možné požadovat náhradu z více různých účtů u odlišných bank do limitu. V případě, že budete z prodeje nemovitosti disponovat vyšší částkou a chce mít jistotu, že budete mít pojištěnu celou částku, tak si v takovém případě založte více bankovních účtů u různých bank a peníze na jednotlivé bankovní účty přerozdělte, aby částka byla vždy do limitu.

Petr Gola