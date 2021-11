Poradna: Zdravotní problémy a žádost o invalidní důchod

O invalidní důchod je možné si na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat kdykoliv. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků. Případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod přitom není důvodem, proč by nemohlo být o invalidní důchod požádáno v budoucnu, když se zdravotní stav zhorší. Případné podání o invalidní důchod je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Přiznání invalidity

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. I pro přiznání alespoň invalidního důchodu prvního stupně přitom musí pracovní schopnost poklesnout minimálně o 35 %. O stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař. V praxi mají někteří žadatelé o invalidní důchod zdravotní problémy, ale dle posouzení posudkového lékaře nejsou dostačující ani pro přiznání invalidního důchodu prvního stupně. Bez přiznání stupně invalidity přitom nelze dostávat invalidní důchod na účet. Při posuzování zdravotního stavu tedy nerozhoduje subjektivní názor žadatele.

Nutná doba pojištění

Druhou nezbytnou podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je získání alespoň minimální doby pojištění, která se liší dle věku. Např. občané starší 28 let mají nárok výplatu invalidního důchodu, pokud získali alespoň dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let splní ještě zákonnou podmínku i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Petr Gola