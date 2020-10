Koupě bytu a svěřenecká smlouva

I menší jednopokojové byty stojí ve většině měst více než milión korun, jedná se tedy o nákladnou finanční transakci. Na co si dát pozor?

Prodávající chce mít při prodeji nemovitosti jistotu, že obdrží peníze za prodávanou nemovitost a kupující chce mít jistotu, že bude na katastru nemovitosti řádně proveden nový vklad a bude evidován jako nový majitel. Vhodným řešením je podepsání svěřenecké smlouvy.

Účastníci svěřenecké smlouvy

Svěřeneckou smlouvu podepisuje nejenom současný majitel nemovitosti (tedy prodávající) a budoucí majitel nemovitosti (tedy kupující), ale i vybraný advokát či notář (tedy schovatel). Prodávajícím i kupujícím může být samozřejmě více osob. V praxi zpravidla manželé, kdy se jedná o nemovitost v SJM.

Princip svěřenecké smlouvy

Prodávající s kupujícím uzavřenou kupní smlouvu, ve které se odkazuje na svěřeneckou smlouvu. Ve svěřenecké smlouvě je uvedená kupní cena nemovitosti z kupní smlouvy a kupující se zaváže předmětnou kupní cenu zaplatit na účet advokáta uvedený ve svěřenecké smlouvě do určitého data. Jakmile advokát obdrží peníze na účet, tak podá v co nejkratší lhůtě návrh na vklad na katastr nemovitosti a prodávajícímu jsou peníze na účet zaslány až po obdržení vyrozumění o provedeném vkladu od katastrálního úřadu. Prodávající má jistotu, že kupující obdrží peníze na svůj účet až v okamžiku, kdy je proveden vklad do katastru nemovitostí a kupující má zase jistotu, že již při podání návrhu na vklad jsou složeny peníze na účtu u advokáta.

Realitní kanceláře spolupracující s vybranými advokáty

Všechny renomované realitní kanceláře spolupracují zpravidla s více advokáty. Příslušné smlouvy přitom vyhotovuje advokát, který má v daný okamžik volnou časovou kapacitu, aby se smlouvy vyhotovily co nejdříve po dohodnutí podmínek prodeje nemovitosti. Ideální je samozřejmě situace, kdy všichni účastníci podepisují kupní smlouvu i svěřeneckou smlouvu současně. Současně s návrhem na vklad se podává na katastru nemovitosti kupní smlouva s ověřenými podpisy účastníků.

Petr Gola