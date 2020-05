Těchto 8 firem je nejblíže k vývoji vakciny proti COVID-19. Co to dělá s cenou jejich akcií ?

Zatímco země se zoufale snaží drakonickými opatřeními zabránit šíření viru mezi lidmi, každý ví že definitivní stopku viru dají buď účinné antivirotika, nebo vynalezení vakcíny, kterou bude možno rychle aplikovat na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Farmaceutické společnosti se rychle vrhli do vývoje a testování vakcín, protože čas je nyní náš největší nepřítel.

Pokud máte zájem investovat do akcií, přečtěte si recenzi brokera XTB, jedného z neoblíbenějších akciových brokerů mezi českými obchodníky.

Následující společnosti v současnosti bojují o prvenství ve vývoji vakcíny proti novému koronavirus, kterou bude možné uvést na trh co nejdříve.

Gilead Sciences (burzovní ticker: GILD)

V současnosti i v našich médiích nejvíce rezonuje asi firma Gilead, která má zkušenosti s vývojem efektivních antivirotik proti nemocem jako HIV, hepatitida C. Jejich lék s názvem Remdesivir byl úspěšně testován při léčbě nebezpečné Ebola av současnosti je testován po celém světě při léčbě pacientů v nejtěžších stavech s infekcí Covid-19, který už pomohl nejednomu pacientovi v Číně, České republice či v USA. Experti následně určí, zda léčba může zvrátit infekci, pomoci pacientům rychleji se zotavit a rychleji je propustit z nemocnice. Akce Gilead budou velmi citlivě reagovat na jakékoliv zprávy ohledně účinnosti resp. neúčinnosti Remdesiviru! Očekávaná volatilita GILD je velmi vysoká, cena GILD se drží poměrně dobře oproti ostatních konkurentům z biotech sektoru, zda bude Gilead vítězem tažení proti novému koronaviru, uvidíme už v nejbližších měsících.

MODERNA (burzovní ticker: MRNA)

Moderna byla v Čechách doposud poměrne neznámá biotech firma z USA, která se do medií dostala v květnu na základě pozitivních správ ohledně úspěšného vývoje vakcíny, která by měla být ve druhé fáze testování. Akcie reagovali na tyto pozitivní správy rychle, od začátku krize akcie Moderna vzrostly celkem +250%.

Inovio (burzovní ticker: INO)

Jedna z prvních nadějných firem je americký Inovio Pharmaceuticals. Mají přes 6 leté zkušenosti s vývojem vakcíny proti zabijákem jako Eboli, ZIKA zda proti MERS respiračního syndromu, který je také z rodiny koronavirus. Po tom jak jim Gatesových nadace poskytla začátkem března grant $ 5 milionů aby jim umožnily rychlejší vývoj, jejich akce vystřelili na burze až o 220% během pár dní. V březnu začaly klinické testy, ale výsledky nebudou dříve než na podzim 2020.

CureVac

Nadějná německá biotech podnik, který vlastní zakladatelem SAP. Společnost se dostala v březnu do médií po celém světě, na základě fám, že americký prezident se snažil o akvizici přes ovlivnění vedení CureVac aby přesunuly svůj výzkum a vývoj do USA a zavázali se k použití exkluzivně na USA území. CureVac vedení tyto fámy popřelo. Německý biotech tedy zatím zůstává na území Německa a dostal od Evropské komise grant ve výši až 80 milionů € na urychlení vývoje vakcíny mRNA do které vkládají zdravotničtí experti velké naděje.

Regeneron Pharmaceuticals (burzovní ticker: Regnat)

Biotechnologická společnost Regeneron z New Yorku s 30 letou historií a tržní hodnotou 50 miliard dolarů, vyvíjí jedinečnou léčbu protilátkami, která by mohla lidi ochránit před novým koronavirus. Akce Regeneronu narostly oproti začátku krize v průměru o 15% až 20%. Při léčbě se používají protilátky z myší, které byly geneticky modifikovány imunitními systémy, tak aby napodobovaly protilátky u lidí. Společnost tvrdí, že by mohla být připravena k testování u lidí již v srpnu tohoto roku.

Sanofi (burzovní ticker: SAN)

I na Slovensku velmi známý Francouzský výrobce léčiv má v USA tým vědců, kteří ve spolupráci s "Úřadem pro biomedicínský pokročilý výzkum a vývoj" (BARDA) pracují na vakcíně, ve které se budou snažit zúročit úspěchy, které společnost dříve dosáhla v oblasti vakcíny proti onemocnění SARS. Onemocnění SARS je také součástí rodiny koronavirus. Experti na biotech sektor se domnívají že tato předcházející zkušenost může Sanofi výrazně pomoci při vývoji vakcíny Covid-19.

GlaxoSmithKline (burzovní ticker: GSK)

Britský farmaceutický gigant GSK je jedním z předních světových výrobců vakcín, který je známý tím, že uvedl na trh vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) a sezónní chřipce. GSK nyní poskytuje potřebné technologie pro čínskou biotechnologickou firmu na vývoj vakcíny proti Covid-19. Akcie GSK zatím po pádu na dno začátkem března mírně posílily, ale na rozdíl od ostatních zde zmíněných farma firem nezaznamenali výrazný růst oproti před krizových hodnotám z Února.

Johnson & Johnson (burzovní ticker: JNJ)

Johnson a Johnson patří mezi kvalitní a u investorů oblíbené firmy, které dokonce vyplácejí držitelem dividendu ve výši 2,83%. JNJ farmaceutický gigant využívá technologii očkovacích látek platformy, která byla dříve vyvinuta pro experimentální vakcínu proti Ebola. Jejich akce se mezitím odrazily od tržního dna a mezitím se znovu obchodují za tzv. all time high hodnoty kolem 154 dolarů !!

Kromě výše uvedených společností na vývoji účinné léčby pracují i univerzity jako například slavná Oxford Univerzita ve Velké Británii která chce mít hotových milion vakcín již v září bez ohledu na výsledek aktuální probíhajících klinických testů na lidech.

Na výzkumu pracují v současnosti také laboratoře v Rusku, Číně, Izraeli a v Austrálii.

Zatímco odborníci tvrdí, že jsme nejméně rok až rok a půl od vakcíny proti novému koronavirus, která bude dostupná pro širokou veřejnost, akcie těchto společností se na burzách mezitím jistě setkají s prudkým pohybem jak nahoru tak i dolů.

Tiskové oddělení Dům financí