Finanční test

Jestliže z následujících 10 otázek zodpovíte správně 7 a více, tak máte detailně přehled o úrovni příjmů občanů v Česku a rozhodně se snažíte své pravidelné měsíční příjmy zvýšit.

1) Jak vysoká bude minimální mzda od 1. ledna 2020?

a) 9 000 Kč.

000 Kč. b) 12 200 Kč.

200 Kč. c) 14 600 Kč.

2) Občané s velmi vysokými příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti platí v Česku i 7% solidární daň. Z jakých příjmů to bude v roce 2020?

a) Nad 1 000 000 Kč.

000 000 Kč. b) Nad 1 500 000 Kč.

500 000 Kč. c) Nad 1 672 080 Kč.

3) Jak vysoká je průměrná měsíční mzda v Česku (za I. až III. čtvrtletí roku 2019)?

a) 26 240 Kč.

240 Kč. b) 29 750 Kč.

750 Kč. c) 33 429 Kč.

4) Jak vysoký je průměrný měsíční starobní důchod (k červnu 2019)?

a) 10 980 Kč.

980 Kč. b) 13 408 Kč.

408 Kč. c) 19 975 Kč.

5) Každodenní nákupy jsou dražší z důvodu platby DPH, jak vysoká je základní sazba DPH v Česku?

a) 14 %.

b) 17 %.

c) 21 %.

6) Každý rok je možné inkasovat od státu státní příspěvek na smlouvu o stavební spoření ve výši 2000 Kč, a to včetně dětských smluv v rodině. Jak vysoký musí být vklad na smlouvu během roku?

a) 20 000 Kč.

000 Kč. b) 40 000 Kč.

000 Kč. c) 70 000 Kč.

7) Na každou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření je možné obdržet měsíční státní příspěvek 230 Kč (tj. 2760 Kč za rok), podmínkou je vlastní vklad na smlouvu ve výši:

a) 1 000 Kč a více.

000 Kč a více. b) 2 000 Kč a více.

000 Kč a více. c) 3 000 Kč a více.

8) Pro všechny investory je důležité vyhrávat každoroční zápas s inflací a je nutné s ní počítat při finančním plánování. O kolik procent vzrostly meziročně spotřebitelské ceny v listopadu 2019?

a) 0,3 %.

b) 1,7 %.

c) 3,1 %.

9) Z kterého níže uvedeného příjmu se platí nejnižší daně?

a) Ze zaměstnání.

b) Ze samostatné výdělečné činnosti.

c) Z pasivních příjmů dle § 8 až § 10 zákona o dani z příjmu.

10) Které daně odvádí zaměstnanci se své výplaty?

a) Daň z příjmu fyzických osob.

b) Daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění.

c) Daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Správné odpovědi: 1) C, 2) C, 3) C, 4) B, 5) C, 6) A, 7) A, 8) C, 9) C, 10) C

Petr Gola