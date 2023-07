Poradna: Musí manželka kvůli důchodu skončit v práci?

David: Manželka se narodila 10. 3. 1962 a vychovala dvě děti, chce odejít v příštích měsících do předčasného důchodu. Na úřadu ji řekli, že musí skončit v práci. Jak to prosím je?

Vaše manželka se narodila v roce 1962 a vychovala dvě děti, takže řádný důchodový věk Vaší manželky je 63 let a 2 měsíce. Nejdříve mohla Vaše manželka odejít do předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty) v 60 letech, tedy 10. 3. 2022. Nyní již může do předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty) odejít kdykoliv.

Lepší je termín do konce prázdnin Pokud Vaše manželka chce odejít do předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty), tak je vhodné odejít ještě před účinností legislativních změn, tedy do konce prázdnin. Od účinností legislativních změn (pravděpodobně od září, ale legislativní proces nebyl ještě ukončen) se zvýší krácení za předčasnost a bude omezena valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchod bez výplaty Jestliže si Vaše manželka požádá o předčasný důchod bez výplaty, tak bude moci v práci normálně pokračovat, protože nebude důchod pobírat na účet. Výdělečnou činností, ze které bude odvádět sociální pojištění, si následně zvýší dobu pojištění a sníží krácení za předčasnost, jakmile ji bude důchod uvolněn na účet.

Předčasný důchod s výplatou V případě, že si Vaše manželka požádá o předčasný důchod s výplatou, potom již nebude moci vykonávat výdělečnou činnost, ze které vzniká povinnost platit sociální pojištění. Předčasní důchodci, kteří dostávají předčasný důchod na účet nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze které se platí sociální pojištění, nemohou tedy pracovat na klasickou pracovní smlouvu. Práce na DPP a pobírání předčasného důchodu Možností, jak mít příjem ze zaměstnání a současně pobírat předčasný důchod na účet je práce na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. Na základě dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu je možné pracovat současně pro více zaměstnavatelů.

Petr Gola