Poradna: Rozhodování o odchodu do důchodu

Lucie: Narodila jsem se v srpnu 1963 a mám tři děti. Do řádného důchodu bych měla odejít v říjnu 2025. Vyplatilo by se mi požádat o důchod ještě letos? Mám jít do předčasného důchodu s výplatou nebo bez výplaty? Nebo mám pracovat až do října 2025?

Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1963 a vychovala tři děti, tak je Váš řádný důchodový věk 62 let a 2 měsíce. Do předčasného důchodu jste mohla odejít nejdříve v 59 letech a 2 měsících. Nyní již můžete odejít do předčasného důchodu kdykoliv.

Předčasný důchod s výplatou

V případě, že již nechcete či nemůžete z různých důvodů pracovat, potom si můžete požádat o předčasný důchod s výplatou. Pokud zvolíte termín předčasného důchodu s výplatou ještě před účinností legislativních změn, potom by se Vám předčasný důchod s výplatou počítal dle stávajících pravidel a měla jste i nárok na mimořádnou červnovou valorizaci. Zákonné změny, které jsou v legislativním procesu, počítají se zvýšením krácení za předčasnost, s omezením valorizace do dosažení řádného důchodového věku… Účinnost těchto změn by měla být od září, záleží však na průběhu legislativního procesu.

Jaké máte možnosti, když chcete pracovat?

Pokud chcete ještě pracovat, potom si můžete požádat o předčasný důchod bez výplaty nebo pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Příjemci předčasného důchodu na účet totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tak předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně.

Porovnání s rokem 2025

Jednoznačné finanční porovnání s rokem 2025 nelze bohužel v tuto chvíli provést, neboť ještě nejsou k dispozici ani potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 (budou k dispozici pravděpodobně v září). Nicméně aktuální podmínky (před případnou účinností legislativních změn) pro výpočet důchodu jsou příznivé.

Petr Gola