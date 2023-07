Poradna: Doplacení pojistného za účelem snížení krácení u předčasného důchodu

Libuše: Chci se zeptat, zdali je možné si doplatit pojištění před odchodem do předčasného důchodu a tím mít nižší krácení? Řádný důchodový věk mám až v listopadu 2026 a do důchodu chci jít dříve.

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Vyhnout se krácení u předčasného důchodu nejde, legislativou není umožněna žádná forma doplacení. Když odejdete do předčasného důchodu, tak budete mít měsíční důchod trvale krácený.

Výhodnější výpočet do konce prázdnin

V případě, že můžete již odejít do předčasného důchodu s výplatou během prázdnin (záleží na tom, kolik jste vychovala dětí), tedy před účinností legislativních změn, tak se na Vás budou vztahovat aktuálně platné podmínky. Legislativní změny mimo jiné počítají s vyšším krácením za předčasnost. Aktuální výpočet předčasných důchodů před změnami je výhodnější než tomu bude v případě schválení legislativních změn, které mají být v účinnosti od září, záleží však na legislativním procesu.

Práce v předčasném důchodu? DPP do limitu

Na doplnění uvádím, že v předčasném důchodu budete moci případně velmi omezeně pracovat, např. na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. Předčasní důchodci totiž nesmí mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

