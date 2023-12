Poradna: Musím vyplnit daňové přiznání kvůli zvýšení daně z nemovitosti

Jan: V roce 2024 se má platit vyšší daň z nemovitosti. Byt i chalupu vlastním již několik let, daň jsem vždy platil po obdržení složenky. Musím kvůli zvýšení daně vyplňovat nějaké formuláře nebo podávat daňové přiznání?

Do konce ledna 2024 musí vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitosti majitelé nemovitosti, kteří předmětnou nemovitost nabyli během roku 2023. Pro výpočet daně z nemovitých věcí není přitom rozhodující, zdali nemovitost byla koupena či obdržena darem nebo byla předmětem dědictví. Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 platí majitelé dané nemovitosti k 1. lednu 2024. Daň z nemovitých věcí se platí pro celý kalendářní rok, nerozlišuje se dle měsíců.

Zaplatíte vyšší daň, daňové přiznání vyplňovat nebudete

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se vyplňuje a odevzdává na místně příslušném finančním úřadu pouze jednou. V dalších letech se již daňové přiznání neodevzdává, výjimkou je situace, že se změní podklady pro výpočet daně (např. přístavba). Např. u bytů taková situace nastává zřídka. Celková roční částka daně z nemovitých věcí výrazně závisí i na příslušných koeficientech. Změny koeficientů však nejsou důvodem pro vyplňování daňového přiznání v dalších letech. Z důvodu daňových změn v oblasti daně z nemovitých věcí, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku, se opětovně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nepodává. K úhradě daně pro rok 2024 budou majitelé nemovitostí klasicky vyzváni, buď poštovními poukázkami nebo zprávou do datové schránky.

Platba daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 musí být uhrazena do konce května 2024. Na úhradu daně máte tedy ještě dostatek času. Z důvodu změn u daně z nemovitých věcí bude v průměru částka daně pro rok 2024 dle sdělení finanční správy vyšší 1,8krát. V případě, že je roční částka daně z nemovitých věcí vyšší než 5000 Kč, tak je možné daň z nemovitých věcí uhradit ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu.

Petr Gola