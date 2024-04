Jaké dopady má izraelsko-íránský konflikt na finanční trhy?

Klasická reakce trhů

Napětí na Blízkém východě není nic neobvyklého. Spíše je podezřelé, když se dlouho nic neděje. Reakce finančních trhů je tudíž poměrně předvídatelná. Novinkou je, že konflikt dříve probíhal převážně na verbální úrovni a nepřímo. Nyní je však riziko otevřeného konfliktu vysoké, protože může dojít k vojenským operacím omylem nebo nehodou. Jakmile by se objevily první civilní oběti, nebezpečí války by bylo značné. Naštěstí ještě nedosahujeme této úrovně.

Trhy reagují podle osvědčených mechanismů. Při zvyšujícím se napětí na Blízkém východě prudce roste cena ropy. K tomu dochází i u zlata, a to z několika důvodů. Za prvé, zlato je vnímáno jako bezpečný přístav. Za druhé, svět je již tak zadlužený, že i při normálním režimu by bylo obtížné dluhy splácet. Jakmile však vypukne válka, zadlužení rapidně narůstá. Rychlý růst dluhu zvyšuje riziko jeho nezaplacení nebo devalvace měny, v níž je dluh denominován. To je důvod proč držet zlato během napjatých a válečných dob. Navíc klesají akcie a bitcoin.

Rychlost změn

Novinkou v reakci trhů je rychlost, s jakou dokážou trhy absorbovat informace o konfliktu. Dnes v noci, jakmile se ve světových médiích objevila zpráva o izraelské odpovědi na útok, došlo k panice na japonských akciích a k prudkým prodejům. Japonská burza byla nejvíce ovlivněna panikou, protože byla jediná otevřená. Nicméně propad byl do konce obchodní seance již vyrovnán. Ti, kteří chtěli obchodovat s poklesem cen akcií z důvodu eskalace konfliktu, museli jednat velmi rychle. To je podstatný rozdíl. Když začala válka na Ukrajině, propad trhů trval týdny. Nyní trhy klesají pouze několik hodin.

Matěj Široký