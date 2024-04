Poradna: Když odejdu do předčasného důchodu, tak budu důchod pobírat déle

Helena: V práci je to pro mě čím dál náročnější. Příští rok budu moci jít do předčasného důchodu, tak toho hodlám využít. Takhle začnu pobírat důchod dříve, takže během let dostanu více. Jak to finančně vychází?

V případě, že skutečně odejdete do předčasného důchodu tak získáte „finanční náskok“, neboť důchod začnete pobírat dříve. Rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem je však vyšší, než se na první pohled zdá, takže tento „finanční náskok“ se během prvních let v důchodu smaže a následně začne převažovat výhoda řádného důchodu. Přesné porovnání se liší v závislosti na individuálních vstupních údajích.

Praktický příklad

Pan XY odejde v roce 2024 do řádného starobního důchodu a získá dobu pojištění v rozsahu 47 let, osobní vyměřovací základ má 45000 Kč. Pan AB odejde v roce 2024 do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (necelé tři roky), takže má dobu pojištění 44 let a osobní vyměřovací základ rovněž 45000 Kč. Panu XY je přiznán řádný starobní důchod 22742 Kč. Panu AB je přiznán předčasný důchod 16889 Kč. Bez zohlednění valorizace by se finanční rozdíl smazal necelých 104 měsíců a následně by v plném rozsahu převládala výhoda řádného důchodu.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Vyšší příjem v předdůchodovém věku

Občané, kteří pracují až do dosažení řádného důchodového věku, mají navíc v předdůchodovém věku značně vyšší měsíční příjem, než lidé v předčasném důchodu. Mzdu ze zaměstnání mají vyšší, než by byl pobíraný předčasný důchod. V předčasném důchodu je navíc značně omezen výdělek, když není možné mít vlastní příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Z finančního hlediska je řádný důchod výhodnější

Z výše uvedené tedy platí, že z finančního hlediska je odchod do řádného důchodu výhodnější, než odchod do předčasného důchodu. Důchodové rozhodování je však individuální záležitostí, neboť každý žadatel se nachází v odlišné rodinné, zdravotní, majetkové či pracovní situaci a v některých případech může být předčasný důchod zajímavým řešením životní situace, a to i po zpřísnění pro předčasné důchody od října 2023.

Petr Gola