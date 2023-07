Poradna: Budu moci jít na podzim do důchodu?

Důchodový věk u žen závisí nejenom na ročníku narození, ale i na počtu vychovaných dětí. V dotazu přitom neuvádíte, kolik dětí jste vychovala.

Důchodový věk se liší

V případě, že jste nevychovala žádné dítě nebo jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců. V případě, že jste vychovala dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. V těchto případech byste mohla odejít dle aktuálně platné legislativy do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, tedy 28. 9. 1963.

Zákonné změny v legislativním procesu mimo jiné počítají s omezením odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud nedojde během legislativního procesu ke změně účinnosti tohoto bodu, potom byste v 60 letech do předčasného důchodu odejít nemohla. Situaci tedy ovlivní nejenom, zdali změny úspěšně projdou legislativním procesem, ale i konečná účinnost těchto změn. Rozhodující je vždy datum přiznání důchodu a nikoliv datum podání žádosti.

Výchova více dětí = nižší důchodový věk

V případě, že jste vychovala tři nebo čtyři děti, tak je Váš řádný důchodový věk 62 let a 8 měsíců. V takovém případě jste mohla odejít do předčasného důchodu i dle aktuálně platné legislativy tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V takovém případě byste mohla již do předčasného důchodu odejít, protože věku 59 let a 8 měsíců jste již dosáhla.

Petr Gola