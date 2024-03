Nedbalá elegance – módní průvodce moderního muže

Jestliže se chcete letos blýsknout, můžete do svého šatníku zařadit také módní kousky v ležérním duchu. Že netušíte, jak docílit trendy outfitu ve stylu nedbalé elegance? Nevadí! Na následujících řádcích vám totiž prozradíme, jaké modely oblečení, doplňků a obuvi do takového modelu zakomponovat. Čtěte a pojďte si pro inspiraci s námi.

Jaké oblečení zařadit do letošních outfitů ve stylu nedbalé elegance.

Do ležérních outfitů na společenské příležitosti vám bude slušet např. pánský oblek. In budou kousky v černé, ale i v modré barvě. V outfitu ve stylu nedbalé elegance se blýsknou i obleky pro muže v kostkovaném vzoru. Kostky se do módy cyklicky vrací a přesně teď je ten správný čas, abychom je znovu vytáhli na světlo světa. Líbit by se vám mohly i pánské obleky na MODIVO.cz. S těmi v davu rozhodně nezapadnete! V letošní sezóně pak můžete vybírat i stylové pánské blejzry nebo vesty. Ty jsou na jarní sezónu jako stvořené. Trendy budou také pánské košile se zdobenými lesklými knoflíky. Ty mohou pánové snadno sladit v outfitu i se svými šperky ze zlata a ze stříbra. Do ležérních outfitů mohou muži zvolit i pánská polo trika. Polokošile s úhledným límečkem a s knoflíčky v sobě snoubí sortovní i elegantní styl oblékání. Také pánské kabáty mají v ležérních šatnících své místo. Jste-li vysocí, nebojte se delších střihů pánských kabátů. Ty vkusně podtrhnou vaši postavu.

Jak sladit ležérní oblečení s obuví ve stylu nedbalé elegance?

K výše zmíněnému ležérnímu oblečení mohou muži zvolit i stylové boty. Do pracovních outfitů se vám budou hodit kožené kvalitní pánské polobotky nebo mokasíny. Do ležérních outfitů výborně zapadnou také pánské sneakers. Volit můžete např. kousky v kotníkové podobě. In budou letos i modely pánských tenisek na vyšší robustní platformě. Na MODIVO najdete i společenské pánské kalhoty online pánské kalhoty online a k tomu si tam můžete vybrat oblíbené sneakers či polobotky. Nezapomínejte však na to, že bychom si oděvy i boty online měli vybírat za pomoci klasického krejčovského metru. Díky němu lehce změříte obvod vašeho hrudníku, pasu či boků. V případě obuvi se musíme zaměřit na délku stélky našeho chodidla. Tady musíme vzít jinou botu, která nám dobře padne. Pak ji změříme od špičky k patě a naměřený výsledek porovnáme ve finále s velikostní tabulkou vybrané módní značky. Různí světoví výrobci mají totiž nuance v číslování. Díky správnému měření a porovnávání se lépe vyhnete reklamacím.

foto: Envato Elements

S jakými doplňky se letos blýsknete v outfitu ve stylu nedbalé elegance?

Do každého outfitu patří bezpochyby také stylové módní doplňky. U ležérních outfitů tomu není jinak. Letos si mohou muži vybírat k trendy polo trikům kožené módní doplňky. Na trendy polo trika se mohou pánové podívat i tady: https://modivo.cz/c/panske/obleceni/tricka-a-polo-tricka/vyrobce:tommy_hilfiger.

Vždy myslete i na to, že by měla vaše obuv a doplňky společně v outfitu ladit. A to barvou i svou strukturou. Hladké patří k hladkému a semišové zase k tomu z broušené kůže. Tím se váš outfit sjednotí a stane se z něj harmonický celek. Na jaře budou módní zejména semišové pásky a tašky přes rameno. Také kožené hladké batohy v urban stylu mají něco do sebe.

