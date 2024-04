Máme se bát drahé ropy?

Geopolitika hraje roli

Samozřejmě, konflikt mezi Izraelem a Íránem podněcuje růst ceny černého zlata. Je to logické, ale tento růst je především tažen spekulacemi obchodníků a strachem investorů. Podíváme-li se na konkrétní čísla, zjistíme, že situace není tak jednoduchá. Navíc aktuálně existuje mnoho faktorů, které naopak tlačí ceny ropy dolů. Nelze vyloučit nárůst ceny ropy způsobený panikou, kdyby Izrael podnikl masivnější útok na Írán, při kterém by zahynuly civilní oběti. To by jistě vyhnalo cenu ropy velmi vysoko. Na druhou stranu by zákon nabídky a poptávky v dlouhodobém horizontu cenu ropy znovu srazil níže.

Příliš přeceňovaný OPEC

Když se řekne ropa a těžba ropy, automaticky si představíme ropné šejky a těžební věže na poušti. Podíváme-li se však na tvrdá čísla, zjistíme, že podle údajů OPECu denní produkce ropy všech zemí na Blízkém východě činí 21,7 milionů barelů ropy denně. To představuje zhruba 21,5 % celosvětové produkce. Celý Blízký východ tedy těží stejné množství ropy jako například celá produkce USA. Země Blízkého východu mají svůj podíl na těžbě, ale nejsou výhradními dodavateli ropy na světové trhy.

Íránská produkce

Podle stejné statistiky OPECu Írán těží 3,5 milionu barelů ropy denně. Íránská produkce roste, neboť ještě před rokem Írán těžil 2,9 milionů barelů ropy denně. Vedení íránského státu má zjevně velký zájem na zvýšení těžby, neboť to automaticky znamená zvýšení příjmů do státní pokladny. Největší brzdou íránského programu jsou mezinárodní sankce. Experti se shodují v tom, že i kdyby Izrael podnikl přímý útok na íránské těžební struktury, výpadek v denní produkci ropy by dosáhl maximálně 1 milionu barelů denně. Tento výpadek by ostatní státy dokázaly pokrýt řádově během několika týdnů.

Matěj Široký