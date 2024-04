Poradna: Mám 45 let, kdy půjdu do důchodu?

Adam: Letos v červnu mi bude 45 let. Jak se teď všude mluví o důchodovém věku, tak by mě zajímalo, kdy budu moci jít do důchodu já?

Dle aktuálně platné legislativy (přílohy číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.) je Váš řádný důchodový věk 65 let. Připravované legislativní změny však počítají s dalším postupným prodlužováním řádného důchodového věku. V tuto chvíli však není nic definitivně schválené.

Důchodový věk vyšší než 65 let

Velmi pravděpodobně bude tedy Váš řádný důchodový věk vyšší než 65 let. Kdy však skutečně budete moci odejít do řádného starobního důchodu, to není v tuto chvíli jisté, bude záviset na legislativním vývoji. Vzhledem k Vašemu věku máte ještě do dosažení řádného důchodového věku poměrně daleko a legislativa upravující řádný důchodový věk se může během let i několikrát změnit.

Do předčasného důchodu nejdříve o tři roky dříve

Dle aktuálně platné legislativy platí, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V budoucnu opět může dojít k legislativním změnám upravující odchod do předčasného důchodu. Vzhledem k demografickým a ekonomickým změnám (a očekávanému vývoji) bude v budoucnu klesat náhradový poměr při výpočtu starobního důchodu (tj. poměr důchodu vůči mzdě dosahované před odchodem do důchodu). Dá se tedy očekávat, že finančně vyjít pouze s trvale kráceným předčasným důchodem bude v budoucnu ještě složitější, než je tomu aktuálně.

Přísnější důchodové podmínky

Máte teprve 45 let, takže se dá očekávat, že budete odcházet do důchodu za přísnějších zákonných podmínek, než odchází do starobního důchodu žadatelé o důchod nyní. Velmi pravděpodobně půjdete do důchodu později než v 65 letech a výpočet důchodu bude méně příznivý (nižší náhradový poměr).

Důležitost vlastního finančního zajištění

Úloha vlastního finančního zajištění na důchod bude rok od roku stoupat, mladší občané by s tímto trendem měli počítat a přizpůsobit mu vlastní finanční plánování.

Petr Gola