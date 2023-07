Poradna: Budu muset pracovat až do dosažení důchodového věku?

Vítězslav: Prozatím jsem získal dobu pojištění 38 let. Budu moci odejít do předčasného důchodu, když se zvyšuje doba pojištění?

Dle aktuálně platné legislativy stačí pro přiznání řádného i předčasného starobního důchodu získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pokud jste tedy již dosáhl požadovaného věku pro možný odchod do předčasného důchodu nebo jej dosáhnete do případné účinnosti legislativních změn, tak můžete již do předčasného důchodu odejít. Muži mohou nyní odcházet do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Minimální dobu pojištění byste v takovém případě splnil.

Nutnost získání alespoň 40 let pojištění

Rozsáhlé legislativní změny, které jsou v legislativním procesu, který ještě není u konce, však počítají s možností odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž bude nutné získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 40 let.

Dopojištění doby pojištění

V případě nedostatečné doby pojištění může být v určitých případech řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Zpětná účast je však legislativou omezena, proto využití této možnosti závisí na průběhu pojištění. Další možností by v případě legislativních změn byl i odchod až do řádného starobního důchodu.

Petr Gola