Poradna: Nejdřívější odchod do předčasného důchodu

Ludmila: Kamarádka je narozená 8. 1. 1965 a chce odejít do předčasného důchodu co nejdříve. Má odpracováno 41 let. Práce kamarádku velmi zmáhá a je již dost zničená, takže chce do předčasného důchodu i za cenu nízkého důchodu. Uvažuje o uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění před změnami. Jaké má možnosti?

Pokud Vaše přítelkyně nevychovala více než dvě děti, tak je její řádný důchodový věk vyšší než 63 let a do předčasného důchodu může dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve v 60 letech.

V současné době je v legislativním procesu změna zákona, která přináší hodně důchodových změn, zejména u předčasných důchodů. V případě úspěšného legislativního procesu by mělo být u předčasných důchodů zvýšeno krácení za předčasnost a měla by se omezit valorizace až do dosažení řádného důchodového věku a do předčasného důchodu by mělo být možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a bylo by nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let.

Důchod v 60 letech v roce 2025 při schválení změn nepůjde

Pokud úspěšně projdou legislativním procesem zákonné změny, tak Vaše přítelkyně v 60 letech do předčasného důchodu nebude moci odejít, protože 60 let bude mít až začátkem ledna 2025. Vše však záleží na konečné verzi schvalované legislativy. K dnešnímu dni není nic definitivně schválené.

Rozhoduje datum přiznání důchodu

O starobní důchod je možné požádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným termínem. Pro důchodové výpočty je rozhodující datum přiznání důchodu a nikoliv datum podání žádosti. Na doplnění uvádím, že "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění…" není žádostí o důchod. Tento krok se v praxi využívá v situaci, kdy žadatel chce získat čas na rozhodnutí, kdy do důchodu odejít, zejména z důvodu, že ještě nejsou známé parametry pro další období a využitím tohoto formuláře lze požádat i zpětně o předčasný důchod k datu podání. Předčasný důchod však nikdy nemůže být přiznán dříve než je požadovaný věk pro jeho přiznání.

Petr Gola