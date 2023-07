Poradna: Kdy zažádat o důchod?

Dana: Prosím o radu, jak si nejvýhodněji naplánovat odchod do důchodu, když mi 20. 8. 2024 bude 60 let a vychovala jsem dvě děti. Pracovat chci ještě dva až tři roky. Mám rovněž naspořeno dostatek peněz na penzijním účtu.

Vzhledem k tomu, že jste vychovala dvě děti, tak dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Zákonné změny v právě probíhajícím legislativním procesu počítají s tím, že bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Zdali budete moci odejít do předčasného důchodu již v 60 letech to závisí na tom, zdali zákonné změny úspěšně projdou legislativním procesem a jaká bude konečná účinnosti těchto změn.

Krácení u předčasného důchodu

V případě odchodu do předčasného důchodu příliš brzy je nutné počítat s citelným krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Navíc legislativní změny počítají i se zvýšením krácení za předčasnost již od září. Finanční rozdíl mezi řádným a případným předčasným důchodem bude tedy ještě vyšší než je tomu při současných výpočtech. O státní důchod je možné požádat nejdříve 4 měsíce dopředu a státní důchod nemůže být přiznán dříve, než se dosáhne požadovaného věku.

Sledování legislativních změn

V případě, že chcete ještě dva až tři roky pracovat, potom Vám doporučuji sledovat legislativní vývoj a následné rozhodnutí přizpůsobit nejenom konečné verzi schválených zákonných změn, ale i výpočtové formuli státního důchodu v příštích letech. Výpočet starobního důchodu v roce 2024 nelze v tuto chvíli provést, neboť potřebné parametry budou známé až v září 2023.

Co platí o předdůchodu?

V případě, že máte dostatek úspor na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, potom můžete začít čerpat předdůchod nejdříve v 60 letech. Pro uplatnění všech legislativních výhod předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila 30 % průměrné mzdy a předdůchod byl vyplácen nejméně dva roky. V předdůchodu jsou čerpány vlastní peníze, proto je možný případně i souběh předdůchodu a předčasného důchodu.

Závěrem

Konečné rozhodnutí ve Vašem případě bude tedy záviset na tom, jak dlouho ještě budete pracovat, s jakou částkou důchodu budete moci počítat v jednotlivých variantách (tj. nechat si provést orientační výpočty důchodu) a kdy přesně chcete čerpat peníze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Petr Gola