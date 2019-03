Téměř polovina lidí je závislá na práci. Workoholiky z nich činí nutnost vydělávat

Podle aktuální studie agentury OnePoll se necelá polovina lidí považuje za workoholiky, ovšem zhruba 30 % z nich přiznává, že jejich závislost na práci má na svědomí potřeba vydělat dostatek peněz. Jedním z hlavních znaků workoholismu je například i nedostatečné čerpání dovolené. V tomto ohledu jsou ohroženi i čeští zaměstnanci, z nichž si více než pětina nevybírá ani polovinu zákonem stanované dovolené.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury OnePoll se celých 48 % lidí považuje za workoholiky, tedy lidi závislé na práci. Průměrně pracují čtyři hodiny týdně přesčas, a to bezplatně, a další čtyři hodiny jim z týdne ukrojí jen samotné přemýšlení o práci. Téměř tři z deseti lidí ovšem dle studie přiznávají, že jejich závislost na práci nepramení z touhy uspět, odvést dobrou práci nebo z toho, že by je jejich zaměstnání tolik naplňovalo, ale z nutnosti vydělat peníze.

„Workoholismus bývá nejen v naší kultuře často vnímán jako ‚dobrá‘ závislost, neboť si jej lidé často spojují jednoduše s pracovitostí. Jak ale dokládá i zmíněná studie, mnozí lidé, kteří by sami sebe klasifikovali jako workoholiky, byli k této závislosti dotlačeni vnějšími vlivy, nikoliv nějakým vlastním vnitřním nastavením. A řada z nich by se jistě ráda z této závislosti vymanila, protože dříve nebo později na ně začnou dopadat její negativní následky – zhoršené zdraví způsobené stresem a přepracováním či rozpad vztahů –, ale nemohou si to dovolit, právě kvůli tlaku z vnějšku, kupříkladu ze strany zaměstnavatele, nebo kvůli oné finanční závislosti,“ podotýká personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz zaměřující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Jak se vlastně závislost na práci projevuje? Workoholici přemýšlejí o své práci i o víkendu či ve volném dni, cítí se příliš zaneprázdněni na to, aby si vzali dovolenou a pracovní e-mail kontrolují okamžitě po probuzení – to jsou tři nejčastější symptomy. V čerpání dostatečné dovolené pro svou regeneraci přitom zaostávají i Češi. Dle posledního šetření portálu Jobs.cz si celou dovolenou vybrala jen necelá třetina lidí, přičemž 22 % respondentů si dokonce nestihlo vybrat ani polovinu zákonem stanovené dovolené.

Podle odborníků čeští zaměstnanci navíc v posledních letech preferují vybírat si během roku více dovolených, avšak kratších, což není z hlediska odpočinku ideální. „Aby si člověk řádně odpočinul, nabral fyzické i duševní síly a zregeneroval se od pracovního stresu, měl by si dopřát alespoň dvoutýdenní nepřerušovanou dovolenou. V opačném případě je ohrožen kupříkladu syndromem vyhoření nebo zhroucením,“ upozorňuje Gabriela Kodenková. Ke zmíněným symptomům se pak mohou přidat i abstinenční příznaky podobné jiným závislostem: v době, kdy workoholik nemůže pracovat, je například podrážděný nebo letargický či se u něj objevuje fyzický diskomfort.