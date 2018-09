Účetnictví v cloudu: Pro živnostníky jasná volba, řešení pro větší firmy je otázkou blízké budoucnosti

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Podnikání zdroj: pixabay.com Budoucí účetní a ekonomické systémy nebudou mít šanci na úspěch, pokud nebudou vyvíjeny pro cloud. V současné době ale v tuzemsku prakticky neexistuje cloudový ekonomický systém, který by dokázal funkčností uspokojit střední a větší firmy. Jiná situace je u však podnikatelů a menších nebo začínajících společností, kde je cloud jasnou, logickou volbou. Firmy též využívají propojení cloudového fakturačního systému se systémem svého účetního externisty.

Účetnictví v cloudu využívají hlavně živnostníci s jednoduchou agendou

Pokud se dnes firmy rozhodují o zavedení nového nebo výměně stávajícího účetního či ekonomického systému, zpravidla se příliš nezajímají o to, zdali je provozován klasickým způsobem na podnikových serverech, nebo v cloudu. Rozhodující je především to, zda nový systém přinese výhody, které podpoří fungování a rozvoj firmy, zvýší efektivitu a usnadní práci s nezbytnou administrativou. „Pohled na cloud se ale výrazně změnil.Již není vnímán jen jako úložiště pro společné sdílení dokumentů, ale jako plnohodnotná alternativa vlastní IT infrastruktury. Budoucností účetních a ekonomických systémů je univerzální možnost jejich provozování ve veřejném i privátním cloudu,“ říká Tomáš Loukota ze společnosti Solitea, která firmám poskytuje účetní a ekonomické systémy Money. Využití cloudových řešení je ovšem do jisté míry limitované nabídkou. Pro živnostníky s jednoduchou agendou je systémů pro online fakturaci a daňovou evidenci několik, pro větší podniky je situacehorší.„Cloudový ekonomický systém, který by dokázal funkčností uspokojit střední a větší firmy, v Česku aktuálně prakticky neexistuje. Průlomové řešení v podobě celého ERP systému v cloudu, který pokryje potřeby většiny segmentů trhu, ale již vyvíjíme,“ dodává Tomáš Loukota.

Ekonomický přínos cloudového řešení je třeba posoudit individuálně

Mezi výhodami systémů provozovaných v cloudu, jejichž funkce čerpají firmy formou předplacených služeb, se nejčastěji na prvním místě zmiňuje úspora nákladů. „Pro začínající firmy, startupy či živnostníky je ekonomická výhoda cloudu jednoznačná. S téměř jakýmkoliv notebookem se všichni připojí ke cloudovému systému a nic jiného není potřeba,“ vysvětluje Tomáš Loukota. Existují obchodní modely, z nichž vyplývá drtivá úspora cloudového řešení,praxe však ukazuje, že ekonomickou výhodnost cloudového řešení je třeba posoudit individuálně v konkrétních podmínkách každé firmy. Především u větších podniků se totiž zpravidla ukáže, že firma stejně bude nějaké servery provozovat interně, nepotřebuje je obměňovat často a stále pro ni bude nezbytné mít vlastní tým IT podpory. „Rozhodně bych doporučil provést vlastní kalkulaci. Je třeba zvážit především to, zda firma opravdu ušetří za IT specialistu, nebo ho stejně bude potřebovat kvůli ostatní infrastruktuře. Dále si je třeba ujasnit, zda bude daná společnost opravdu inovovat všechny servery jednou za tři roky, jak se předpokládá v některých propočtech,“ dodává Tomáš Loukota.

Cloud propojuje firmy s jejich účetními

Zcela jiná je ale situace ve firmách, jež vlastní IT infrastrukturu nemají a ani si ji pořizovat nechtějí, stejně jako v podnicích, které chtějí těžit ze skutečné hlavní výhody cloudu – mobility. Pro mnoho firem a podnikatelů je extrémně důležité mít možnost pracovat s účetnictvím či ekonomickým systémem opravdu odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. V praxi to může například znamenat, že mezinárodní holding může na všech svých pobočkách operovat s naprosto stejným, společným zdrojem dat nebo že pracovníci malé firmy mají na svých cestách při ruce vždy relevantní informace o místních zákaznících, zakázkách, dodavatelích. „Cloudových výhod často využívají účetní firmy, díky čemuž nejsou omezeny na klienty v ‚dochozí‘ vzdálenosti. Jejich klienti mohou používat online fakturační systém, například pro vystavování faktur nebo vedení skladů. Na ten se může účetní přímo napojit, importovat aktuální data do svého systému a v reálném čase počítat mzdy, uspokojovat potřeby státních institucí apodobně,“ doplňuje Tomáš Loukota.