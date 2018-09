Prázdniny končí, na dovolenou míří starší a bezdětní

S koncem prázdnin klesá počet rodin s dětmi cestujících na dovolenou a naopak roste podíl starších a bezdětných turistů. Spolu s tím se mění i typické pojistné události.

Do důchodu daleko, ale děti už jsou úplně z domu nebo jsou přinejmenším ve věku, kdy o společnou rodinnou dovolenou nestojí. Právě generace s odrostlými dětmi nebo naopak mladí lidé bez rodin nyní s koncem léta s oblibou vyráží na dovolenou.

„Z uzavíraných smluv cestovního pojištění je krásně vidět, jak se mění profil letních dovolenkářů. Zatímco od poloviny června do konce prázdnit tvoří rodiny s dětmi, a to včetně případů kdy cestují děti s prarodiči, zhruba 60 % uzavíraných smluv, od září jejich podíl razantně klesá na 20 %,“ říká Pavel Jechort, ředitel pojistné služby Suri a dodává: „Podle statistik tak nyní na konci léta budou největší skupinu dovolenkářů tvořit bezdětní manželé využívající posledních turnusů středomořských zájezdů (35 %), dále mladí lidé do 30 let (25 %) a významnou skupinou jsou pak lidé na prahu důchodu, kteří často vyrážejí s vnoučaty do 6 let věku, která ještě nejsou školou povinná (20 %).“

Liší se i škodní události. Během letních prázdnin jsou obecně větší škody spojené s nemocemi, úrazy a výjimkou nejsou ani fatální smrtelná zranění jako důsledek některých sportů (potápění, horská turistika) nebo dopravních nehody (podle údajů ministerstva zahraničí zemřelo loni mezi 15. červnem a 15. září v zahraničí 101 českých občanů).

„V září podíl úrazů na škodních událostech klesá, zřejmě proto, že starší cestovatelé bývají opatrnější. Na druhou stranu se více řeší škody spojené s majetkem, jakou jsou třeba ztráty a poškození zavazadel,“ vysvětluje Pavel Jechort.

Hlavně si to užít

Fakt, že čím je člověk starší, tím více si dovolenou užívá takzvaně na pohodu, potvrdil i nedávný výzkum Suri ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd, který zjišťoval, jak se lidé rozhodují a chovají, pokud na dovolenou vyrážejí autem. Podle něj starší lidé v produktivním věku (generace 45-60 let) se více než kterákoliv jiná generace cestou na dovolenou rádi zastaví na zajímavých místech a nebrání se ani tomu, že si zajedou a cestu si prodlouží. Zatímco mladí lidé se chtějí dostat co nejrychleji k cíli a pouze každý pátý dělá zajížďky a odbočky na nějaké zajímavé místo, u turistů starších 45 let už si odbočkami na zajímavá místa cestu zpříjemňuje skoro polovina (44 %) z nich.

Největším strašákem lidí nad 45 let jsou zdravotní komplikace přímo na dovolené a tedy obava, že budou potřebovat lékařskou pomoc, s čímž se pojí vysoké výdaje. Opravdu velký strašák je to pro více než třetinu (35 %) lidí starších 45 let. Naopak, že by onemocněli před cestou, se tito lidé příliš nebojí, což je mimochodem jedna z nejvýraznějších obav pro mladší generaci. Ale trápí je jiné věci. Čím je člověk starší, tím více se obává teroristického útoku a nepokojů v místě pobytu (ve skupině nad 45 let je to 38 %). Strašákem pro tyto lidi je i to, že selže samotné zajištění ubytování nebo rezervace (33 %). Ve srovnání s mladšími lidmi cestujícími na dovolenou se pak lidé nad 45 let výrazně více obávají špatného jídla (25 %). Zkrátka lidé nad 45 let už vyžadují své jistoty.

Je ale i řada situací, ve kterých ve srovnání s mladšími cestovateli zachovávají chladnou hlavu. Tak například jen minimálně se obávají špatného počasí (15 %), což je naopak jeden z velkých strašáků cestovatelů do 30 let. Patrně proto, že už toho hodně zažili, nemají starší lidé při cestování obavy z ubytování a nebudou frustrovaní z toho, že nevypadá tak jako na reklamních fotografiích. Strach má tak zhruba jeden z šesti lidí (16 %) nad 45 let, což je polovina toho, co v nejmladší skupině do 30 let.

Ve srovnání s mladšími kolegy však starší cestovatelé vyjadřují výrazně větší obavy, že jim někdo ukradne vůz. Takové situace se opravdu silně obává rovná třetina (33 %) řidičů nad 45 let, ale jen pětina (20 %) mladých řidičů do 30 let. Možná je to dáno tím, že mladí lidé tolik nelpí na majetku, možná i tím, že starší majitelé aut vlastní dražší vozy.

Pojišťují se více, ale jinak

Rovněž platí, že se starší lidé více pojišťují a dvojnásob to platí, pokud cestují autem. Lidé nad 45 let si tak výrazně častěji v takových případech sjednávají jednorázové cestovní pojištění (79 %), pojištění léčebných výloh (73 %), havarijní pojištění pro cesty do zahraničí (51 %), asistenční služby (48 %) a nebo volí rodinné pojištění (41 %). I když v případě pojištění před dovolenou lidé nejčastěji míří pro sjednání pojistky na internet, i v tomto případě existují rozdíly dané věkem.

„Generace klientů starších 50 let spíš než na pojistné srovnávače jde rovnou na stránky konkrétní pojišťovny. Zpravidla přitom míří k té pojišťovně, kde už v minulosti uzavřeli pojistku a tedy přivykli nějaké podobě rozhraní pro zadávání údajů. Většinou tím ale rezignují na možnost vyhledání výhodnější alternativy výměnou za pohodlí svého železného zvyku,“ říká na základě reálných zkušeností s uzavíráním smluv Pavel Jechort.